Varios ministros del gobierno de Dina Boluarte dejarían el Gabinete para postular al Congreso, según versiones que circulan en el entorno político sobre posibles candidaturas de actuales funcionarios. Ángel Manero, titular de Agricultura, mantendría conversaciones con Fuerza Popular para integrar su lista parlamentaria, mientras que César Sánchez, ministro de Salud, evaluaría una postulación con Alianza Para el Progreso, el partido que lo impulsó para el cargo ministerial. José Arista, exministro también figuraría entre los reclutados por el partido naranja, lo que le permitiría iniciar su campaña electoral en cualquier momento. Estas posibles incorporaciones responden a la estrategia de los partidos políticos de captar figuras con experiencia en la gestión pública para las elecciones al Congreso que contará con dos cámaras.

El ministro de Transportes, César Sandoval, quien mantiene un enfrentamiento público con el alcalde por el proyecto del tren a Chosica, también sería tentado por Alianza Para el Progreso, completando una lista de al menos cuatro funcionarios vinculados a posibles candidaturas. Estos movimientos políticos, que incluirían a titulares de carteras clave como Agricultura, Salud y Transportes, obligarían al Gobierno a una reestructuración ministerial en pleno periodo preelectoral, aunque la presidenta Boluarte ha insistido en que se mantendrá el trabajo en las distintas carteras. La incertidumbre sobre las futuras renuncias se mantiene mientras los mencionados ministros consultan sus opciones, en un proceso que los partidos justifican buscando “gente que sume” a sus proyectos institucionales. Esta situación refleja la dinámica política peruana donde los gabinetes ministeriales frecuentemente incluyen cuotas partidarias que posteriormente pueden transitar hacia campañas electorales.

