Un robacelulares fue detenido en Los Olivos y se puso a llorar mientras negaba los delitos por los que el serenazgo y la policía lo capturaron en flagrancia. Su método consistía en interceptar a jóvenes desprevenidos, a quienes despojaba de sus celulares ante el primer descuido para luego huir rápidamente, modalidad que representa el 50% de los ilícitos en el distrito según el alcalde Felipe Castillo.

Vea también: Boda ecológica: el inusual matrimonio de un hombre y un árbol en Trujillo

El sujeto de 27 años, identificado como un reincidente con al menos seis capturas anteriores, operaba en moto lineal arrebatando teléfonos iPhone a transeúntes en la avenida Antúnez de Mayolo. El municipio señala que muchos delincuentes ingresan desde distritos vecinos como San Martín de Porres e Independencia, patrón que obliga a mantener operativos especiales en los límites territoriales aunque la reincidencia evidencia falencias en el sistema judicial que libera repetidamente a estos infractores.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO