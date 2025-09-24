Los peligros que se esconden en los juegos en línea para los menores han quedado en evidencia tras la detención de Jonathan Lainez Moncada, de 39 años, acusado de privar de su libertad a una niña de 11 años luego de contactarla a través de una plataforma digital. El caso, que mantuvo en vilo a la familia de la menor durante dos días, muestra cómo delincuentes utilizan el entorno virtual para acercarse a sus víctimas, aprovechando la confianza y la falta de supervisión adulta. La Fiscalía inició una investigación contra el implicado, quien permanece recluido en la Depincri de Ate.

Especialista subraya que la construcción de vínculos de confianza entre padres e hijos resulta más efectiva que la simple vigilancia, ya que fomenta que los menores comuniquen con quién interactúan en línea. Un reporte de la Defensoría del Pueblo revela que, solo en junio, 639 niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos a nivel nacional, siendo el 75% de ellos niñas y adolescentes mujeres. Estas cifras refuerzan la necesidad de extremar las medidas de protección en el entorno digital.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO