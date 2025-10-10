Antiguos tweets polémicos del nuevo presidente de la república, José Jerí, han resurgido, evidenciando lo que los expertos en comunicación denominan “la huella digital”, la cual perdura a través del tiempo. Entre las publicaciones, que datan de 2013 a 2015, el ahora presidente de la República escribió: “Las mujeres que visten de blanco tienen algo que me atrae poderosamente” y “Lo que me gusta de toda fiesta infantil, las animadoras. Son un encanto”. Estos comentarios, que en su momento pasaron desapercibidos, hoy son objeto de escrutinio público y periodístico, reactivando el debate sobre el historial digital de las figuras que asumen altos cargos.

La huella digital del presidente Jerí queda al descubierto con estos mensajes que, si bien son de hace una década, definen el discurso público de quien hoy ejerce la máxima representación del Estado. Aunque se reconoce el derecho de cualquier persona a moderar y evolucionar su lenguaje, estos tuits plantean interrogantes sobre la congruencia y la imagen que proyecta como autoridad de la nación.

