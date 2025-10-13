Los primeros días de José Jerí en Palacio de Gobierno han estado marcados por una intensa ofensiva contra la criminalidad, que incluyó operativos simultáneos en penales de Ancón, Huaral, Chiclayo y Huancayo para recuperar el control interno. El presidente encabezó personalmente estas intervenciones, durante las cuales se incautaron teléfonos móviles, drogas y objetos punzocortantes, enviando un mensaje contundente de su prioridad por la seguridad. Paralelamente, su gestión busca desactivar crisis sociales, como lo demuestra la reunión con transportistas, un sector golpeado por la extorsión y los asesinatos, con quienes logró un acuerdo que evitó, al menos temporalmente, una huelga nacional que hubiera paralizado el país.

En el ámbito político, Jerí inició un cambio en el Gabinete Ministerial, anunciando la salida de Eduardo Arana y su equipo, con el objetivo de conformar un consejo de ministros de “amplia base y reconciliación nacional” que no incluya a congresistas en funciones. El estilo de gobierno también ha buscado mostrarse más cercano a la gente. Un ejemplo de ello fue cuando el presidente recibió personalmente al alcalde de Pataz en la Plaza Mayor, en un gesto que rompió con el protocolo habitual. Además, ha optado por transmitir públicamente sus reuniones, en un intento por construir una imagen de transparencia y acercarse a una ciudadanía que, en muchos casos, mira con desconfianza a sus instituciones.

