Criminales armados robaron una camioneta a una pareja de esposos en VMT luego de seguirlos hasta su cochera en la avenida Villa, donde cuatro sujetos ejecutaron un plan meticuloso alrededor de las 10:00 p.m. Tres de los delincuentes descendieron de un vehículo gris que los esperaba con un cuarto cómplice al volante, ingresando inmediatamente al espacio donde la familia acababa de estacionar.

Las cámaras de seguridad captaron el modus operandi del grupo, el cual aprovecha el momento de vulnerabilidad cuando los conductores ingresan a sus hogares para actuar con rapidez y precisión intimidatoria. Los vecinos confirmaron la eficacia del procedimiento criminal, donde los asaltantes controlan a las víctimas mediante amenazas con pistolas que imposibilitan cualquier reacción defensiva.

