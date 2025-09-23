Luana Barrón aprovechó la presencia de la prensa en la avant-première de la película My Storylof para poner las cosas claras sobre un supuesto romance con el cantante Sebastián Yatra, luego de que aparecieran una fotografías de ambos en un aeropuerto.

“Nada, chicos, somos amigos, nada más. A veces se puede confundir lo que se ve en redes, se puede malinterpretar de que somos algo, pero en realidad solo hay una amistad”, señaló de manera contundente la exchica reality.

Además, la influencer explicó que sus constantes viajes responden a compromisos laborales o actividades personales, sin relación con un supuesto romance. “Viajo mucho por trabajo, como también con mis amigos. Para mí es un momento necesario para relajarnos, disfrutar entre amigos, y nada más”, expresó.

Además, restó importancia a los gestos en redes, como el saludo de cumpleaños que Yatra le dedicó, que algunos interpretaron como una señal de mayor cercanía.

Con estas declaraciones, Luana Barrón buscó frenar especulaciones que, según dijo, suelen surgir cada vez que figuras públicas coinciden en escenarios sociales y mantienen interacción visible en redes.

