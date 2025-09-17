Lucía de la Cruz finalmente decidió ponerle punto final a la controversia en torno al dinero depositado por error en la cuenta de su hijo. La reconocida intérprete criolla anunció que reintegrará los 8 mil soles que la organización del Festival del Arte Negro de Cañete abonó equivocadamente, aunque precisó que lo hará de acuerdo con sus posibilidades económicas actuales.

La artista explicó que desde un inicio estuvo en comunicación con los organizadores para resolver el malentendido y que incluso había planteado una alternativa distinta: realizar un show como forma de compensación.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada. Quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa”, relató en declaraciones a Trome.

Sin embargo, tras la exposición pública del caso, De la Cruz cambió de postura y optó por una solución directa: la devolución del dinero. “Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades”, sostuvo, dejando en claro que su decisión busca cerrar definitivamente el tema que la involucró a ella y a su hijo, Christian Wong De la Cruz.

