Christian Wong de la Cruz, hijo de Lucía de la Cruz, generó una gran polémica al responsabilizar directamente a su madre del manejo de los 8 mil soles que la organización del Festival del Arte Negro de Cañete depositó por error en su cuenta bancaria. En entrevista con Todo se filtra, el músico aseguró que él no tuvo responsabilidad en la retención del dinero, pues fue la propia artista quien administra sus movimientos financieros.

“El problema aquí es que sí, de verdad, es mi cuenta, no lo voy a negar, pero mi madre me pidió el favor, antes de que yo viajara a mi gira en Estados Unidos, de que le dejara una cuenta para que ella pueda hacer sus movimientos. La tarjeta y el aplicativo los tiene ella”, señaló, dejando entrever que Lucía sería quien realmente tiene en su poder los fondos cuestionados.

Además, comentó que la cantante no le contestaba las llamadas, lo que dio la impresión de que intentaba evadir el problema.

Lucía de la Cruz rompe en llanto

Las declaraciones de su hijo fueron un golpe muy duro para Lucía de la Cruz, quien rompió en llanto en plena transmisión al escuchar lo que decía: “Porque me ha dolido cuando él ha dicho la llamo constantemente y no me contesta y sabe perfectamente bien que yo con él me comunico todos los días”, expresó visiblemente afectada.

