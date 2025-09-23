Lucía de la Cruz, la emblemática cantante criolla peruana, ha tomado una decisión drástica tras una serie de discusiones con su hijo Christian Wong: lo ha bloqueado en redes sociales para evitar más confrontaciones. El conflicto, que estalló por una deuda de 8 mil soles depositados por error en una cuenta bancaria, ha dejado al descubierto tensiones familiares que han conmocionado a sus seguidores. En una entrevista exclusiva para Magaly TV La Firme, Lucía expresó su tristeza y desconcierto: “No sé por qué dice eso, me da mucha pena”. Mientras tanto, promete resolver el asunto devolviendo el dinero poco a poco, priorizando su salud emocional y el contacto con sus nietos.

Un depósito erróneo que desató la tormenta familiar

Todo comenzó con un simple error bancario: una productora de Cañete depositó 8 mil soles en una cuenta que Christian Wong había puesto a disposición de su madre mediante un poder notarial otorgado en junio de 2024. Christian, de 40 años y radicado en Estados Unidos, aclaró en Magaly TV que no es responsable de la cuenta, ya que la dejó para que Lucía realizara trámites y pagos libremente. “Tengo 40 años, cómo voy a tener mi plata junto a la de mi mamá. De buena fe dejé esa cuenta”, explicó, mostrando el documento notarial firmado en el consulado de Patterson. Sin embargo, el depósito no llegó al destinatario correcto, y la devolución se convirtió en un punto de fricción que escaló a acusaciones públicas.

Lucía, por su parte, admitió en la entrevista que el dinero quedó en la cuenta por descuido, pero enfatizó su intención de resolverlo. “Ese dinero lo devolveré poco a poco, cada vez que tenga una platita la depositaré en el Banco de la Nación y que quede bien registrado”, afirmó con voz entrecortada. Esta promesa llega tras semanas de silencio forzado, donde la cantante evitó responder directamente a las declaraciones de su hijo, optando por un enfoque de madurez para no avivar el fuego de los chismes en la farándula.

La decisión de bloquear: Un límite al hartazgo emocional

Harta de las peleas que han salpicado su imagen pública, Lucía decidió cortar la comunicación digital con Christian. “Prefiero no hablar de Christian, para evitar más problemas lo he bloqueado, pero seguiré pendiente de mis nietos”, confesó, revelando el dolor de una madre que prioriza la paz sobre el orgullo. Esta medida, aunque temporal, refleja el agotamiento de una relación marcada por la distancia geográfica y las presiones de la vida artística. Christian, en respuesta, reiteró su amor filial: “Amo mucho a mi madre, pero somos adultos y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos”. Sus palabras, cargadas de madurez, contrastan con el tono emotivo de Lucía, dejando entrever grietas profundas en la dinámica familiar.

Repercusiones en la farándula y el legado de Lucía

El escándalo ha sacudido la farándula peruana, donde figuras como Magaly Medina han dedicado segmentos enteros a analizar la “deuda familiar“. Medina, en su programa, cuestionó si el poder notarial fue un error de confianza o un cálculo malintencionado, avivando el debate sobre responsabilidades en uniones madre-hijo. Lucía, con una carrera de más de 50 años que incluye éxitos como Valicha y giras internacionales, se muestra resiliente: “Por ahora estoy volteando la página y a seguir trabajando como siempre”. Su enfoque en la música criolla, un género que celebra la tradición peruana, contrasta con el drama personal, recordándonos que detrás de la estrella hay una mujer vulnerable.

Esta situación también pone en tela de juicio los roles familiares en el mundo del espectáculo. Christian, conocido por su bajo perfil en comparación con su madre, ha evitado profundizar en el conflicto, limitándose a defender su posición legal. Mientras tanto, Lucía planea canales alternos para mantenerse cerca de sus nietos, priorizando el lazo sanguíneo sobre las rencillas. Expertos en psicología familiar, sugieren que estos bloqueos digitales son una forma común de autoprotección en relaciones tensas, pero advierten que la reconciliación requiere diálogo honesto.

Un cierre con promesas de redención y música

En medio del caos, Lucía de la Cruz emerge como una figura de fortaleza, transformando el dolor en motivación para su próximo disco. “Voy a devolver la plata, no hay duda”, reiteró, cerrando el capítulo con una promesa concreta que podría sanar heridas. Su historia, lejos de ser un mero chisme, ilustra los desafíos de la fama: cuando lo privado se hace público, las lealtades se ponen a prueba. Para los fans, este episodio humano solo fortalece su admiración por la “Dama del Criollismo”, cuya voz ha unido corazones peruanos por décadas.

Mientras el polvo se asienta, el público espera una posible reconciliación que inspire más que los titulares. Lucía, con su chaleco de luces y su guitarra, sigue siendo un símbolo de perseverancia. En un mundo donde las peleas familiares venden más que las canciones, su decisión de bloquear y avanzar podría ser el verso más valiente de su legado. ¿Logrará la devolución del dinero unir lo que las palabras dividieron? Solo el tiempo, y quizás un vals reconciliador, lo dirá.