Luciana Fuster volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir parte de su experiencia en el casting de Victoria’s Secret. La influencer y modelo peruana recibió un inesperado elogio de la reconocida modelo internacional Gigi Hadid durante la audición.

“Te mueves tan bellamente”, le dijo Gigi Hadid a Luciana Fuster en el casting. Así lo compartió la participante peruana en un video que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Luciana Fuster comparte experiencia en casting

La exchica reality mostró imágenes del detrás de cámaras de su participación en el casting internacional, donde apareció modelando y desfilando frente a representantes de la reconocida marca.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando Gigi Hadid destacó la seguridad y desenvolvimiento de Luciana Fuster durante la presentación.

Las imágenes generaron cientos de comentarios positivos entre sus seguidores, quienes resaltaron el crecimiento internacional de la modelo peruana.

Usuarios reaccionan al elogio de Gigi Hadid

Tras difundirse el video, usuarios en redes sociales celebraron el comentario de la supermodelo estadounidense y felicitaron a Luciana Fuster por representar al Perú en escenarios internacionales.

Algunos seguidores incluso señalaron que este momento podría abrirle nuevas oportunidades en la industria de la moda y el modelaje internacional.

Natalie Vértiz vs Luciana Fuster en Victoria’s Secret

La participación de Luciana Fuster en el casting internacional también generó comparaciones con Natalie Vértiz, quien también participó en el concurso.

En redes sociales, varios usuarios compararon el estilo de ambas modelos peruanas en la pasarela. Mientras algunos destacaron la elegancia y experiencia de Natalie Vértiz, otros resaltaron la seguridad y desenvolvimiento de Luciana Fuster.

Los videos del casting se viralizaron rápidamente y abrieron debate entre seguidores sobre cuál de las dos tiene mejor performance.

Luciana Fuster continúa impulsando su carrera internacional

En los últimos meses, Luciana Fuster ha participado en distintos eventos y proyectos fuera del Perú, consolidando su presencia como influencer y modelo.

Su reciente aparición en el casting de Victoria’s Secret volvió a posicionarla entre las figuras peruanas más comentadas en redes sociales y plataformas de entretenimiento.