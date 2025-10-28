La congresista Lucinda Vázquez protagoniza un escándalo tras difundirse imágenes donde un trabajador de su despacho le realiza una pedicure mientras ella está repantigada en un sofá.

La parlamentaria, quien también fue grabada mientras otros asistentes realizaban labores domésticas en su domicilio, emitió un comunicado rechazando las acusaciones, pues argumenta que se mancilla su honor al insinuar que obligaba y humillaba a su personal.

La congresista alega que todo lo sucedido es una manipulación a través del uso indebido de información, buscando distorsionar su labor parlamentaria.

La situación, que ella atribuye a una venganza de extrabajadores, pone en tela de juicio el uso ético del personal congresal.

