Lucy Cabrera abrió su corazón en el podcast Café con la Chévez y reveló detalles inéditos del difícil proceso que atravesó su hermana Analí Cabrera durante su lucha contra el cáncer de pulmón. La actriz relató que el entorno en el que vivía no fue digno para alguien como Analí, a quien describió como una estrella que siempre buscó vivir bien.

“No fue justo que viviera en un cuarto con una cortina azul, porque a él se le dio la plata para comprar los vidrios y no los compró”, contó con dolor.

Además, Lucy desmintió que Havier Arboleda, pareja de Analí, la hubiera cuidado en sus últimos días, como se pensaba. Por el contrario, lo responsabilizó de haberla convencido de no seguir con el tratamiento médico.

“Lo desmiento, no la cuidó. Él la convenció para que ella no siguiera un tratamiento médico”, aseguró. Incluso recordó momentos muy duros al ver la falta de atención hacia su hermana: “Llegar y encontrar toda la cama mojada porque no le cambiaba teniendo un cerro de pañales, no los usaba, no se los ponía”.

Infidelidad deterioró más su salud

Finalmente, reveló que el ampay de Arboleda con otra mujer habría marcado un antes y un después en la salud de Analí, acelerando su recaída: “Ana, de pronto me dice ‘Lucy, pon Magaly’. No queríamos que vea Magaly, vio el programa y su lagrimita cae. Ese famoso ampay mandó al hospital a mi hermana, de emergencia y ahí se quedó internada”, confesó entre lágrimas.

Fuente: Trome

