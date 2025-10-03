La exvedette, Lucy Cabrera, revela en exclusiva que un reconocido futbolista se le mandó con todo por mensajes, tras contactarla inicialmente para una asesoría legal sobre su separación y problemas económicos. La abogada contó en el podcast de Trome que el atleta, sin ser nombrado pero dando pistas que apuntan a Christian Cueva, comenzó una conversación profesional que rápidamente derivó en comentarios personales, recordándole que la veía cuando trabajaba en programas cómicos junto a Jorge Benavides y halagando su figura de manera insistente.

Magaly Medina profundizó en este caso, confirmando que Lucy Cabrera detalló cómo el futbolista comenzó a “elogiar su cuerpo” mediante mensajes. La ‘Urraca’ expuso en su programa cómo una consulta legal se transformó en un insólito coqueteo por redes sociales, generando incomodidad y revelando los límites que algunos famosos traspasan usando pretextos profesionales.

