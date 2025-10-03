Lucy Cabrera defendió a ‘Yuca’ y minimizó el conflicto que este tuvo con Clara Seminara. Según contó, todo se originó cuando la actriz insistía en jugar al boxeo, pese a que el humorista no quería participar.

“Ella seguía y llegó un momento en que de casualidad ella le tira el puñete y ‘Yuca’ reacciona y fue un manazo de ‘estate quieta’, no de otra cosa. Pero ella lo vio por otro lado, y ‘Yuca’ le pidió disculpas en ese momento”, aseguró. Además, recordó que el comediante reiteró sus disculpas tanto en la oficina de producción como en el sillón rojo.

La actriz también cuestionó la denuncia pública que hizo Seminara, asegurando que no buscaba justicia sino venganza: “No es que la sacaron del programa, no le renovaron el contrato porque ya no era útil a la producción. No le daban trabajo porque no tiene talento, no porque haya denunciado a ‘Yuca’”, afirmó.

Finalmente, la artista señaló que los problemas de Clara no fueron solo con ‘Yuca’, sino con más integrantes del elenco: “En el programa no solo tuvo problemas con ‘Yuca’, también tuvo con Rodolfo Carrión y con otro actor más. En un momento manoteó a otro actor y él volteó y le dijo ‘yo no soy Yuca’. Rodolfo también le dijo ‘oye, qué te pasa’. Clara no tenía ni una sola prueba. Su única prueba es el testimonio de ‘Yuca’”, sostuvo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO