Cesia dejó un video antes de suicidarse, donde suplicaba a sus hermanos que protegieran a sus hijos, ya que sufría maltratos por parte de Luis, su pareja durante 12 años, quien la obligaba a permanecer en una relación tóxica. Aunque ella intentó denunciar la violencia, las autoridades no registraron las acusaciones, lo que exacerbó su desesperación y la llevó a tomar la decisión fatal, dejando a tres niños en medio de un conflicto familiar devastador.

Tras su muerte, Luis impide que la familia materna vea a los niños, alegando hostigamiento, mientras un audio de su hija de 11 años revela que él golpeaba a Cesia frente a ellos, exponiendo el trauma infantil. Las hermanas de Cesia, como Saroli, enfrentan obstáculos legales y emocionales para reunirse con sus sobrinos, destacando fallas en el sistema de protección y la urgente necesidad de priorizar la salud mental en casos de violencia doméstica.

