Saroli denuncia a Luis por ocultar a sus sobrinos tras el suicidio de su hermana Cesia, quien dejó un video revelando el maltrato que sufría, el cual fue ignorado por las autoridades a pesar de las múltiples denuncias. Además, un audio de su sobrina de 11 años confirma que Luis golpeaba a Cesia frente a los niños, exponiendo el ambiente violento que vivían, lo que ha motivado a Saroli a buscar justicia mediante una demanda familiar para garantizar su derecho a visitas.

Luis cría a la hija de Gabriel, la pareja extramatrimonial de Cesia, como propia; una decisión que la abuela paterna admite abiertamente, aunque él se niega a rectificar la paternidad, argumentando que la niña “decidirá cuando sea grande”. Mientras, Gabriel, el padre biológico, exige ver a su hija y revela que Cesia sufría amenazas de muerte, lo que profundiza el drama legal y emocional que Saroli enfrenta para reunirse con sus sobrinos en medio de un sistema que ha fallado en protegerlos.

