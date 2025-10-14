El médico Luis Quiroz Avilés juramentó hoy como nuevo ministro de Salud en una ceremonia presidida por José Jerí en Palacio de Gobierno, asumiendo el liderazgo del sector en un contexto crítico. El flamante titular, quien es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee una hoja de vida que combina especialización en Medicina General Integral con un máster en Bioética. Su vasta experiencia, que incluye haber sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSS, lo posiciona como un profesional con profundo conocimiento tanto clínico como administrativo para enfrentar los desafíos del sistema.

Su trayectoria se destaca por roles fundacionales en instituciones como el Centro Peruano de Bioética (CEPBIO) y la Asociación de Calidad en Salud (ASOCALP), lo que refleja su compromiso con la ética y la mejora continua en los servicios. Además, su integración al Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR certifica sus competencias para la gestión estatal. Este perfil integral, que también lo tiene como miembro de la American Family Physicians, sugiere un enfoque de gestión que priorizará la calidad asistencial y los principios éticos en las políticas sanitarias nacionales.

