Luis Solari advierte una crisis prolongada en el Perú tras la caída del Gobierno, al señalar que el país enfrentará tres componentes de inestabilidad que se mantendrán en el tiempo. Según el ex presidente del Consejo de Ministros, esta situación refleja un deterioro institucional profundo que, si no se aborda con responsabilidad política, podría agravar la desconfianza ciudadana hacia el Estado.

El ex premier también exhortó a los fiscales a trabajar en el rechazo de cualquier intento de salida del país por parte de las autoridades investigadas, subrayando que a Dina Boluarte no le corresponde solicitar asilo. Para Solari, mientras las investigaciones sigan abiertas, el sistema de justicia debe garantizar la rendición de cuentas, lo que considera fundamental para restablecer la credibilidad institucional.

