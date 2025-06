Luisito Caycho, conocido por su paso por la televisión peruana y su relación con Lucía de la Cruz, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por presunta agresión sexual en España. La acusación fue revelada en el programa Magaly TV, La Firme, donde se presentó el testimonio de la hermana de la presunta víctima, quien aseguró que el hecho ocurrió luego de una supuesta oferta laboral.

La denuncia que sacudió a la farándula

Según el relato, Caycho habría contactado a la joven a través de un grupo de WhatsApp para peruanos en el extranjero, ofreciéndole trabajo como camarera y limpieza en su departamento. La denunciante afirma que, tras aceptar una bebida ofrecida por el exchico reality, comenzó a sentirse desorientada, lo que habría sido aprovechado para cometer el presunto abuso.

Vea también: Acusan a Luisito Caycho de violación sexual en España

El parte policial incluiría resultados médicos que confirmarían signos de agresión sexual, lo que ha llevado a la familia de la joven a exigir un impedimento de salida del país para el acusado, quien recientemente anunció su intención de viajar a Estados Unidos.

Luisito responde: “Jamás haría una maldad”

Frente a la gravedad de las acusaciones, Luisito Caycho utilizó su cuenta de Instagram para rechazar tajantemente los señalamientos. “Soy muy fuerte, muchas gracias a todos por su apoyo, yo jamás haría ninguna maldad a nadie”, escribió. Además, anunció que presentará una demanda por difamación contra quienes, según él, han dañado su honor e imagen pública.

El exchico reality no brindó más detalles sobre su situación legal, pero dejó en claro que no permitirá que se le acuse de un delito que asegura no haber cometido.

Investigación en curso y clima de incertidumbre

Mientras las autoridades españolas continúan con las investigaciones, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. La posibilidad de que Caycho abandone el país ha encendido las alarmas entre los familiares de la denunciante, quienes temen que el proceso judicial quede inconcluso.

Por ahora, el futuro legal de Luisito Caycho es incierto. Lo que sí es claro es que este escándalo ha puesto nuevamente en el foco mediático a una figura que parecía haber encontrado estabilidad en el extranjero.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO