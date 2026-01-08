Sicarios casi acaban con la vida de un chofer en Lurín tras disparar en 8 oportunidades contra un bus de la empresa Huáscar, en un ataque que fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran cómo los gatilleros, a bordo de una moto, interceptan la unidad de la línea R28 para que el copiloto efectúe los disparos, un modus operandi que la compañía denuncia como el tercer ataque consecutivo que sufren.

La víctima, identificada como Jhonatan Eduardo Trujillo Delgado, milagrosamente solo recibió un rozón de bala en el cuello, salvándose de los demás proyectiles que pudieron ser fatales.

Este hecho, que ha dejado en shock al sector del transporte, llevó al conductor a pedir garantías para su vida y la de su familia, una exigencia que pone al Estado frente a su obligación de proteger a los trabajadores que mantienen en movimiento a la ciudad.

