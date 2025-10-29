Vecinos de Lurín se alarman por un ataúd abandonado frente a un mercado, luego de que varios creyeran que se trataba de una advertencia de extorsionadores.

La escena, que generó pánico entre comerciantes y transeúntes, motivó la presencia de las autoridades municipales, quienes descartaron cualquier vínculo con la delincuencia. La rápida intervención permitió confirmar que el ataúd era una manualidad elaborada por estudiantes para una obra teatral escolar.

Vea también: Vecinos de Puente Piedra alertan ataque armado contra ferretería

Según la Municipalidad de Lurín, el objeto fue dejado en la vía pública porque los jóvenes no pudieron trasladarlo en transporte público.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma, el curioso episodio se volvió viral en redes, donde muchos destacaron lo insólito del malentendido.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO