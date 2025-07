Las nuevas confesiones de Macarena Gastaldo siguen trayendo cola, ya que no solo habló de un enfrentamiento con Shirley Arica, sino también contar detalle de un affaire con Christian Cueva.

Esto generó que el periodista Samuel Suárez manifestara que la exchica reality argentina se ha caracterizado por sus sinceridad, pese a que hace unas semanas, ella había negado conocer al futbolista e incluso que haya pasado algo entre ellos.

“Algo que no podemos negar es que Macarena siempre ha sido sincera. Entre la primera promo y la que acaba de salir, digo: ‘¿Pueden dejar algo para el en vivo?’. Creo que han soltado ocho preguntas, no han dejado nada en vivo. De todas maneras este Valor de la Verdad promete por la sinceridad de la Gastaldo. Ella te dice las cosas en la cara, ella lanza. Ella debe tener unas historias, Dios Santo”, indicó.

Seguido a ello, compartió un pantallazo de un comentario que le envió la exchica reality, y en el que le precisó que no es una persona mentirosa.

“Jajaja pues sí y eso que muchos me dicen: ‘Ay muy orgullosa ella contado las cosas’, pero no, son cosas que pasaron en TV y nunca se aclararon. Para hipócrita y mentirosa no estoy”, respondió.