Macarena Gastaldo se puso boca a boca con Pamela López y le gritó “carga carteras” a Paul Michael, según reveló Magaly Medina en su programa, luego de que ambas influencers se enfrentaran en una conferencia de prensa. La ‘Urraca’ contó que el altercado, que ocurrió en un evento donde ambas fueron contratadas y pagadas por la misma marca, estalló porque Pamela habría incluido a Macarena en la lista de mujeres vinculadas a ‘Aladino’. La exesposa del futbolista incluso habría afirmado que Cueva le pagó unos pasajes a Gastaldo.

La tensión escaló hasta llegar a un intercambio de palabras tan caliente que terminó con un insulto dirigido al novio de Pamela. En el clímax de la discusión, Macarena Gastaldo le gritó “carga carteras”a Paul Michael .

