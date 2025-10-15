Macarena Vélez no se quedó callada ante las palabras de Aleska Zambrano, quien días atrás aseguró que su vínculo con la influencer fue “un calvario”. La excombatiente calificó de “cínica” a la ex dde Said Palao y aseguró que ella fue quien se interpuso en su relación.

“Es increíble el cinismo de algunas personas. Me parece extraño que después de tantos años venga a resucitar todo esto. Las cosas no fueron de esa manera, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, sentenció Macarena.

Asimismo, dijo sentirse sorprendida por la insistencia de Aleska Zambrano en revivir una etapa que ya considera parte de su pasado. “Lo que pasó en esa época me parece extraño que lo saque ahora. Es algo que no entiendo, pero cada quien sabrá sus motivos”, agregó ante cámaras.

Macarena acusa a Aleska de mentir sobre el pasado

La influencer fue más allá y cuestionó la versión de Aleska Zambrano. Según Macarena Vélez, su antigua rival estaría “inventando cosas” y distorsionando lo ocurrido entre ellas, pero tiene pruebas para desmentirla.

“Yo, la verdad, no la conozco, ella no me conoce. Lo único que tengo de ella es un chat enorme. No puede ser que después de tanto tiempo salga a decir sarta de mentiras”, declaró Vélez, poniendo fin al tema.

Aleska Zambrano y su “calvario” con Macarena Vélez

Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, volvió a estar en el ojo público luego de hablar sobre su pasada convivencia con Macarena Vélez. En una entrevista reciente, la calificó como parte de un pasado que preferiría olvidar.

“Yo de esa mujer no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias a Dios, y sí, fue un calvario”, expresó. Además, contó que había advertido a Johana Cubillas sobre la ex chica reality, quien ahora mantiene una relación con Juan Ichazo, ex de la hija del ‘Nene’.

