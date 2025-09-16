La vía férrea hacia Machu Picchu permanece bloqueada, dejando a cientos de turistas extranjeros varados en Ollantaytambo sin posibilidad de trasladarse. Este colapso, que obliga a los visitantes a esperar horas en el suelo y sin alimentación, estalló tras el vencimiento de la concesión de Consettur, una empresa que manejó el monopolio del transporte por tres décadas. Las comunidades aledañas, excluidas históricamente del beneficio económico, reclaman transparencia en el nuevo proceso y temen que se renueve la concesión sin su participación, lo que ha generado protestas que se repiten periódicamente.

La paralización no solo daña la imagen del país, sino que también genera pérdidas estimadas en cinco millones de soles diarios para el sector turístico. La evidente descoordinación entre el Ministerio de Turismo y la Municipalidad Distrital de Urubamba, que no elaboró un plan de contingencia ni gestionó una transición ordenada, expone la fragilidad de la gestión. Esta crisis recurrentemente amenaza el estatus de la maravilla del mundo, que recibe anualmente más de un millón de visitantes y que hoy requiere una autoridad autónoma para evitar quedar atrapada en disputas de poder.

