Machu Picchu podría dejar de ser una ‘maravilla del mundo‘ según la alerta emitida por la organización New7Wonders, que advierte sobre la falta de gestión integral y coordinada por parte del Estado. Esta advertencia se produce en medio de bloqueos recurrentes en las vías férreas, donde turistas quedaron varados por horas y se reportó la colocación de piedras enormes en los rieles que ponen en riesgo la seguridad de los visitantes. La situación evidencia una crisis de gestión que afecta tanto a la experiencia turística como al prestigio internacional del patrimonio peruano.

La suspensión temporal del servicio de trenes en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, implementada por las empresas ferroviarias Perú Rail y Ferrocarril Transandino, responde a estos graves incidentes que se suman a la disputa no resuelta por la administración de las entradas al sitio arqueológico. La organización internacional, que concedió el reconocimiento en julio de 2007, ha señalado expresamente que la actual descoordinación en la gestión compromete la permanencia del santuario inca en el selecto grupo de patrimonios universales, lo que generaría un severo impacto en la industria turística nacional que depende de este emblemático destino.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO