Machu Picchu reanuda operaciones tras tregua de 72 horas acordada por comunidades en huelga, lo que permitió restablecer los servicios ferroviarios hacia la ciudadela inca. Durante la mañana, cientos de turistas partieron desde Ollantaytambo y estaciones cercanas, tras permanecer varados por varios días debido a los bloqueos. La medida se dio luego de una reunión con la Defensoría del Pueblo, que logró una suspensión temporal de la protesta mientras continúan las negociaciones.

Vea también: Escolar arriesga su vida al enfrentar a ladrones que le arrebataron su celular

El levantamiento parcial de la huelga llega en medio de un contexto de pérdidas millonarias para el sector turismo, que calcula cerca de tres millones de dólares diarios en ingresos no percibidos. Aunque la tregua permite la llegada de visitantes que aguardaban con entradas ya reservadas, persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá al término de las 72 horas. Las autoridades locales y nacionales aún no alcanzan consensos duraderos, lo que mantiene en vilo al principal atractivo turístico del Perú.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO