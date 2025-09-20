Machu Picchu, la ciudadela inca, ha confesado en una exclusiva mundial que está harta de que miles de turistas la pisen a diario, lo cual, aunque suene a un problema moderno, para ella es una tortura milenaria que ya quisiera padecer la Muralla China. Resulta que, mientras Beto intentaba hacer una entrevista seria, la maravilla del mundo soltó su queja con la elegancia de una llama enfadada, añadiendo que si fuera una gallina, hasta entendería el pisoteo, pero que siendo una construcción sagrada, le parece una falta de respeto histórica. La situación se tornó surrealista cuando Lolita, la modelo española, comparó el problema con que le pasen la brocha todo el día para sus sesiones de body painting.

El invitado estrella, Pezuñantai, intentó calmar los ánimos contando la épica historia de su antepasado, quien era el arma secreta del Inca Huayna Cápac y envenenaba a los enemigos con el olor de su zapato heredado, un relato que dejó a todos en silencio. Para empeorar las cosas, el arqueólogo Julio C.Pelio confesó que su vocación nació de su atracción por las abuelitas de sus amigos, y no por las piedras, lo que llevó a Machu Picchu a preguntarse si ella era vieja, a lo que respondió con un orgullo feroz que, con sus 575 años, es apenas un poco mayor que La Tigresa del Oriente.

