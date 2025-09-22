Machu Picchu vuelve a recibir turistas luego de que se levantara la paralización indefinida que afectaba el acceso a Aguas Calientes. El conflicto, que inició el último 14 de septiembre, fue impulsado por el Frente de Defensa que exigía el ingreso de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy. Para evitar nuevas paralizaciones y bloqueos, las municipalidades involucradas coordinarán con la Policía Nacional.

La solución llegó tras más de ocho horas de reuniones entre autoridades, donde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) actuó como mediadora, logrando un acuerdo que incluye tres medidas concretas. Este plan de contingencia, que respeta las normas vigentes, busca normalizar el transporte público hacia la ciudadela inca. No obstante, persiste la alerta por una posible pérdida del título de maravilla moderna, lo que pone presión sobre el Estado para proteger este patrimonio mundial de manera efectiva.

