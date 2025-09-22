La madre de Miguel Ángel Trucios acusa a su nuera, Danitsa Flores, de una presunta estafa y de ocultar la verdad sobre la muerte de su nieto, tras alegar ella que perdió al bebé en una caída por unas escaleras. Doña Olga Cóndor, quien perdió a su hijo en un accidente de tránsito en marzo, asegura que le transfirió junto a su esposo 11 mil soles para la manutención y los controles del embarazo, los cuales ahora exige que sean justificados. La desconfianza creció cuando Danitsa rechazó constantemente que la acompañara a sus chequeos médicos y narró una versión confusa sobre la pérdida del bebé.

Vea también: Fiesta y bala: Cámaras desmienten versión de amigos sobre disparo

La investigación fiscal ahora se centra en una denuncia por presunta falsificación, ya que la nuera habría cobrado indebidamente un seguro de sepelio de la AFP al figurar como beneficiaria, usando documentos que la familia disputa. Doña Olga, cuyo único consuelo era la llegada de su nieto, clama por justicia no solo por el dinero, sino para esclarecer si el bebé falleció realmente en un accidente o fue abortado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO