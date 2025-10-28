Una madre busca desesperadamente a su hijo de 6 años, quien desapareció hace 7 meses en Tingo María, enfrentando la inacción de las autoridades que no avanzan en las investigaciones.

Adriancito, que tenía solo un año y dos meses al momento de los hechos, fue visto por última vez el 8 de abril en circunstancias sospechosas, cuando testigos afirmaron que estaba acompañado por un individuo disfrazado de payaso, conocido en la zona como “el payaso Charles“.

La angustiada mujer ha recurrido incluso a vender chupetes para financiar su propia búsqueda, después de que el Ministerio de la Mujer y la Policía no respondieran a sus reiterados pedidos de ayuda.

El caso presenta elementos perturbadores, además de que la madre recibe constantes extorsiones de personas que afirman haber visto a su hijo o que lo tienen secuestrado. Para cualquier información o apoyo a la joven madre comunicarse al: 927772647 (Crecia Vitiri).

