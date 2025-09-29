Cecilia Guadalupe, madre del primo de Jefferson Farfán acusado de abuso sexual, Cristian Martínez, confesó con lágrimas y mucha tristeza que Luis ‘El Cuto’ Guadalupe, hermano suyo y tío del conocido ‘Cri Cri’, le dio la espalda cuando buscó ayuda para demostrar la inocencia de su hijo en medio de una grave acusación. A pesar de haberle mostrado pruebas que avalaban la defensa, el exfutbolista no quiso apoyarlos.

La señora Cecilia relató que aquel día crucial le mostró personalmente a ‘El Cuto’ evidencias que probaban la inocencia de su hijo, pero recibió una fuerte negativa y rechazo. “Me fui llorando de rabia, caminé unas diez cuadras sintiéndome sola, sin apoyo”, confesó en el programa ‘El Valor de la Verdad’. Este acto de indiferencia marcó un quiebre emocional y familiar que sumó a la angustia de la familia en ese momento tan delicado.

El abogado impuesto que empeoró la situación familiar

Si bien al principio ‘El Cuto’ asignó un abogado para representar a ‘Cri Cri’, según Cecilia, este profesional terminó perjudicando más que ayudando, exigiendo montos de dinero desproporcionados y manteniendo conversaciones con la parte acusadora. Además, Cristian Martínez negó haber tenido algún contacto real con su defensa, lo que lo dejó vulnerable y desprotegido en el proceso judicial.

Estos hechos evidencian las tensiones internas y el distanciamiento que existen entre los miembros de la familia Farfán, donde las relaciones se han visto afectadas por el conflicto legal y mediático en torno a ‘Cri Cri’. La falta de apoyo y la desconfianza han profundizado la división, complicando aún más la búsqueda de justicia y verdad.

Lucha constante por limpiar el nombre de ‘Cri Cri’

A pesar de las adversidades, Cecilia Guadalupe y su hijo continúan luchando por demostrar la inocencia frente a las acusaciones, confiando en que la verdad saldrá a la luz. El caso sigue en proceso y la madre confía en que su testimonio y las evidencias recopiladas ayudarán a revertir la situación.