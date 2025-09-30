Alicia Peralta, madre del futbolista Edison Flores, rompió en llanto al hablar públicamente del difícil proceso que atravesó su hijo tras la separación con Ana Siucho, madre de sus hijas. En una emotiva entrevista, Alicia confesó que vivieron un tiempo muy complicado, marcado por la distancia con sus nietas y el impacto emocional que sufría Edison.

Según Alicia, la ruptura afectó profundamente la estabilidad emocional de Edison Flores, quien pasó momentos de soledad y tristeza. “Lo veía mal, no veía a mis nietas y traté de estar más cerca de él, incluso iba sola a todos sus partidos y nos íbamos juntos”, relató la madre, evidenciando su apoyo incondicional en esos meses turbulentos.

Distancia y el reencuentro con las nietas

La madre de Edison reveló que la separación también provocó que se alejara de sus nietas, quienes viven en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente logró reconciliarse y pasar tiempo con ellas, una situación que alivió en gran medida su ánimo y el de su familia. Este encuentro fue un momento de alegría y esperanza en medio de la adversidad.

En la entrevista, Alicia pidió a su hijo rodearse de buenas personas que le brindaran apoyo y estabilidad. También resaltó la importancia de controlar las emociones y aprender a identificar a quienes verdaderamente desean el bienestar familiar, dejando claro que hay “gente buena y gente muy mala” en el camino.

Ana Siucho y el distanciamiento

Tras las declaraciones de la madre de Edison Flores, Ana Siucho respondió con un mensaje conmovedor, confirmando la distancia pero también manifestando esperanza de que la familia pueda sanar y avanzar. Ambos mantienen respeto mutuo por el bienestar de sus hijas, pese a la separación definitiva.

Aunque la separación marcó un difícil momento para Edison Flores y su familia, el futbolista se muestra optimista y comprometido a superarlo. Gracias al apoyo familiar, poco a poco retoma el contacto con sus hijas y busca construir un futuro estable para todos, dejando atrás las dificultades del pasado.