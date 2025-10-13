Una madre de familia que lo perdió todo en el incendio de Pamplona Alta manifiesta su disposición a una reubicación, tras ver su vivienda reducida a cenizas tras catorce años de esfuerzo. Su historia personaliza el drama colectivo, ya que su caso refleja la incertidumbre que enfrentan cientos de familias ante la falta de soluciones definitivas, luego de que el fuego consumiera cada recuerdo y posesión en su hogar.

La mujer, quien sobrevive con sus tres hijos compartiendo una sola carpa con dos vecinas, relata con dolor la muerte de su mascotita atrapada en las llamas. Esta pérdida simboliza la magnitud de la tragedia, un hecho que evidencia cómo el siniestro arrasó no solo bienes materiales sino también seres queridos, sumiendo a la familia en una profunda aflicción.

