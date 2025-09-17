En Trujillo, una madre de familia sufrió el robo mientras transmitía en TikTok, luego de que tres delincuentes la sorprendieran en plena recaudación de fondos para su hijo enfermo. El asalto quedó registrado en vivo y mostró cómo los sujetos se abalanzaron sobre Rosalía Rodríguez para arrebatarle sus celulares, sin importar sus súplicas ni la explicación de su situación.

Tras el robo, los criminales accedieron a sus cuentas y comenzaron a extorsionar a sus contactos, generando pérdidas económicas a personas que confiaban en ella y apoyaban su causa. La víctima explicó que su hijo, con síndrome de Down y una enfermedad cardíaca, necesita un tratamiento costoso, motivo por el cual utilizaba TikTok como una vía solidaria. La Policía ya investiga el caso para dar con los responsables.

