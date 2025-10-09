El atentado ocurrido durante la presentación de Agua Marina en Chorrillos sigue dejando conmovedores testimonios. Desde Piura, doña Josefa, madre del vocalista Renzo Palacios, compartió el mensaje que le envió a su hijo al confirmarse que estaba fuera de peligro: “Gracias a Dios que estás bien, hijo. Si te hubiera pasado algo, me muero también”.

La mujer contó que se enteró del ataque cuando su hija recibió una llamada desde Lima. “Me dijo: ‘Mami, Agua Marina ha sufrido un atentado, pero Renzo está bien, porque logró huir’”, relató. Minutos después, el propio cantante se comunicó con ella para tranquilizarla: “Mamita, no te preocupes, soy yo, estoy bien”, recordó entre lágrimas.

Extorsiones y amenazas contra Agua Marina

La familia Palacios confirmó que la orquesta venía recibiendo amenazas desde hace meses. “Mi hermano siempre nos decía que estaba preocupado porque volvían las llamadas de extorsión”, afirmó Ema Palacios, hermana del cantante. Según indicó, las intimidaciones se intensificaron semanas antes del atentado.

El temor de la familia aumentó tras conocerse otros ataques a agrupaciones del norte. “Escuchamos lo que pasó con Armonía 10, ¿cómo no voy a preocuparme? Cada vez que mi hijo sale, le doy mi bendición y rezo por él”, señaló la madre del artista.

Pedido de mayor seguridad para los músicos

Tras el ataque en el Círculo Militar de Chorrillos, la Policía Nacional reforzó la vigilancia en las viviendas de los integrantes de Agua Marina, mientras continúan las investigaciones por presunta extorsión. Cuatro músicos resultaron heridos durante el atentado, ocurrido en pleno concierto por el aniversario de la Marina de Guerra del Perú.

“Solo pido que los cuiden, que no vuelva a pasar algo así. Ellos trabajan con alegría para la gente, no merecen esto”, expresó doña Josefa, con la esperanza de que las autoridades brinden mayor protección a los artistas y sus familias.

Fuente: Canal N

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO