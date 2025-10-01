El investigador Richard Apolo revela que la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, participó activamente a favor de Christian Martínez durante su proceso judicial por presunto abuso sexual. La reconocida matriarca no solo manifestó su apoyo verbal a ‘Cri Cri, sino que intervino directamente en el caso, según confirmó el especialista quien agregó que existen “otros detalles” que por el momento no puede hacer públicos. Este respaldo familiar contrasta radicalmente con la versión que atribuye al futbolista, donde Farfán habría llamado a la esposa de su primo para informarle que ‘Cri Cri’ había confesado el presunto delito, una afirmación que el primo siempre negó.

Mientras doña Charo movía sus influencias para ayudar a Christian Martínez, su hijo Jefferson transmitía un mensaje completamente opuesto a la esposa del acusado, generando dos posturas enfrentadas dentro de la misma familia.

