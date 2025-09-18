La polémica alrededor de Paul Michael, pareja de Pamela López, tomó un nuevo giro luego de que Sofía Delgado, madre de su hija, apareciera públicamente para llamarle la atención. En conversación con el programa Todo se filtra, la joven aseguró estar cansada de que el ‘colágeno’ de la aún esposa de Christian Cueva utilice a la menor para proyectar en redes sociales la imagen de un padre ejemplar.

Durante la entrevista, Sofía fue tajante al señalar que la realidad es distinta a lo que él muestra ante sus seguidores: “Yo ya estoy llegando a mi límite y saldré con todo a destruirlo si se sigue metiendo con mi hija”, declaró, dejando claro que no permitirá que su pequeña sea parte de un supuesto “show mediático”.

Además, Delgado reforzó su postura con una publicación en sus historias de Instagram el martes 16 de septiembre. En ella cuestionó directamente a Paul Michael: “Sigue usando la inocencia de tu hija y las ganas que tiene ella de compartir tiempo contigo, para hacer de eso un show. Sin antes pensar en que estás hiriendo los sentimientos de la que debería ser tu única prioridad, cuidando su salud mental”, escribió.

