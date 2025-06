La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, protagonizó un momento tenso en vivo con la conductora Valeria Piazza, durante una conversación sobre el presunto envenenamiento que habría sufrido Milett en el Miss Perú 2016. Valeria expresó dudas sobre la denuncia y cuestionó por qué no se habló públicamente del tema en su momento, si era tan grave.

“He visto la entrevista y dijo, claro, hay mucha envidia en los concursos. Yo he visto casos que te pueden romper el vestido, te esconden las extensiones, pero esta denuncia es un intento de homicidio por envenenamiento. Es bastante grave lo que estamos hablando”, comentó Piazza. Luego, lanzó una frase que generó incomodidad: “Si había una asesina entre las candidatas, ¿por qué no se habló del tema?”

Ante esto, Doña Martha no se quedó callada y le pidió a la conductora que tenga más cuidado con sus palabras: “Valeria dice ‘acá hay una asesina’, tampoco te expreses así”, reclamó, dejando en claro que nunca utilizó ese término y que no estaba acusando directamente a ninguna persona.

Fuente: América TV

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO