La empresaria Angie Pajares, madre de Ximena Hoyos y directora del certamen ‘Miss Mundo Latina’, ha sido denunciada ante el Ministerio Público por presunta discriminación contra Ingrid Roldán, quien fuera la primera finalista del concurso. La joven modelo, quien padece de fibromialgia, acusa a Pajares de malos tratos y humillaciones debido a su condición de salud.

Durante el programa de Ethel Pozo, Ingrid Roldán presentó pruebas que respaldarían su denuncia, entre ellas un video en el que se escucha a Angie Pajares hacer comentarios despectivos hacia su persona: “Ingrid, me has sacado canas verdes, yo creo que tienes un camino por delante. Hay cosas que perfeccionar en ti, de alguna manera se puede lograr, no hay nada que no. Eres una estatua que se puede perfilar para llegar a ser lo que uno realmente se espera“, afirma Pajares.

Frente a estos hechos, Roldán decidió renunciar a su título como primera finalista del certamen y formalizar su denuncia ante las autoridades. Su testimonio ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde numerosos usuarios han mostrado su respaldo y empatía frente a lo que considera una experiencia de discriminación en un espacio que debería promover la inclusión.

