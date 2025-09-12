Una madre denunció a su vecina por grabar desnuda a su hija de 10 años y subir el video a redes sociales, donde fue malinterpretado como un caso de abuso sexual cuando en realidad la menor sufría graves quemaduras. La confusión generó que una turba enfurecida ingresara a la vivienda de la familia, destruyendo muebles, ropa y juguetes mientras buscaban a un supuesto agresor que nunca existió. La madre soltera, quien trabaja para mantener a sus hijos, relata que el incidente ocurrió cuando agua hirviendo cayó sobre el abdomen de la niña durante su ducha matutina.

La madre afirma sentirse derepimida por todo lo que desató la falsa denuncia de abuso sexual contra su menor hija, asi como la difusión de las imágenes en redes sociales. Por otro lado, la menor recibió quemaduras de tercer grado y requiere tratamiento diario en el Hospital Barreto de Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores, mientras la familia enfrenta el trauma adicional de la invasión y destrucción de su hogar. Este caso evidencia los peligros de la desinformación en redes sociales y sus impactos devastadores en familias vulnerables.

