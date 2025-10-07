Una madre e hija murieron calcinadas en su vivienda de Surco, donde vecinos responsabilizan directamente a la Municipalidad por la demolición del muro perimetral que las protegía. Las adultas mayores, identificadas como Noelia (60) y Pilar (80), quedaron expuestas y con miedo tras la intervención municipal que derribó su única protección sin estudio social previo.

Vea también: Martín Ojeda: Director de la CIT revela acuerdos con el Gobierno para levantar el paro de transportistas

Testigos afirman que las víctimas se encerraban por temor, una situación que impidió su escape cuando se declaró el incendio que consumió la vivienda en la urbanización Los Álamos. Los residentes exigen responsabilidades al alcalde Bruce, a quien acusan de actuar con prepotencia al ejecutar la medida coactiva sin medir las consecuencias humanas de dejar desprotegidas a personas vulnerables.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO