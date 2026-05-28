La madre de Nadeska Widausky rompió su silencio luego de que su hija fuera detenida por agentes de Interpol en Lima por los presuntos delitos de trata de personas y proxenetismo en Bélgica. Visiblemente afectada, la mujer salió ante la prensa para defender a su hija y negar que pertenezca a una red criminal.

Según su versión, la denuncia habría sido impulsada por Jefferson Rubiños Olaya y su pareja debido a un conflicto económico relacionado con un préstamo de 6 mil dólares que Nadeska les habría entregado para viajar a Bélgica. La mujer aseguró que el familiar nunca devolvió el dinero y que, a raíz de ello, comenzaron los problemas.

“Jefferson, mi hija se portó bien contigo y te prestó los 6 mil dólares para que vayas a Bélgica. Lo que ha hecho tu mujer no es”, declaró afectada. Luego, agregó: “Nadeska tiene un hijo y hay un Dios… yo no sé por qué, Jefferson Rubiños Olaya, te has portado así con mi hija”.

¿Por qué denunciaron a Nadeska Widausky?

Durante sus declaraciones a los medios, la madre de la influencer sostuvo que la denuncia presentada contra su hija carece de fundamento y que todo se habría originado porque el dinero prestado nunca fue devuelto.

“Ella ha denunciado a Nadeska diciendo que mi hija la está amenazando. Con esa base fue, puso la denuncia y se la han dado”, señaló al referirse a la pareja de Jefferson Rubiños Olaya.

Cuando fue consultada sobre el motivo que habría originado el conflicto, respondió de manera tajante: “No le quería pagar su dinero, no le pagó”. La mujer insistió en que su hija no tiene relación con redes de proxenetismo y pidió que se esclarezca el caso.

Nadeska Widausky también negó las acusaciones

Las declaraciones de la madre coinciden con lo dicho por la propia Nadeska Widausky luego de pasar por Medicina Legal. “Lo niego rotundamente. Jefferson Rubiños Olaya es el verdadero proxeneta y su mujer”, declaró ante la prensa.

Posteriormente, durante la audiencia judicial donde se evaluó el pedido de prisión preventiva, Widausky volvió a rechazar cualquier vínculo con organizaciones criminales. “Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”, sostuvo frente al juez.

Poder Judicial evalúa pedido de extradición

El caso de Nadeska Widausky continúa en manos del Poder Judicial, que evalúa el pedido de detención preventiva con fines de extradición solicitado por las autoridades belgas. Según la Fiscalía, Bélgica investiga a la influencer por presunta participación en una organización criminal vinculada a trata de personas y proxenetismo.

Durante la audiencia, la defensa de Widausky presentó documentos para acreditar arraigo familiar, entre ellos la partida de nacimiento de su hijo y constancias relacionadas con su colegio. El abogado también indicó que la influencer trabaja actualmente como creadora de contenido y en la orquesta “A Conquistar”.

Al cierre de la sesión, el juez suspendió la audiencia para evaluar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión sobre la situación legal de la modelo mientras continúa el proceso de extradición solicitado por Bélgica.