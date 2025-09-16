Carol del Pilar Tito, la madre baleada frente a su hijo, mantenía varias denuncias por robo bajo la modalidad de “tendera”. El brutal asesinato, que conmocionó a San Juan de Lurigancho, ocurrió cuando un sicario le propinó tres disparos en la cabeza frente a su pequeño de tres años. La víctima, de 31 años, que se encontraba compartiendo un jugo con familiares, cayó sin vida en el mercado Modelo Carlos Mariátegui, revelando su presunto vínculo con actividades ilícitas.

El menor, que presenció toda la escena del crimen, huyó corriendo del lugar mientras el homicida escapaba. Las investigaciones, que apuntan a un ajuste de cuentas, profundizan en su historial delictivo como presunta autora de robos. Este crimen, que evidencia la violencia urbana, mantiene en alerta a los vecinos del sector que exigen mayor seguridad.

