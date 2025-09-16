Una madre sufre el robo de su celular durante una transmisión en vivo donde pedía ayuda para su hijo con cardiopatía, un hecho que ocurrió mientras realizaba un video para TikTok solicitando apoyo económico para el tratamiento de Samuel, de dos años. Rosalía Rodríguez Alfaro, residente en Alto Trujillo, utilizaba sus redes bajo el usuario “Corazón Nuevo para Samuel” para financiar las cuatro operaciones que ha requerido el menor, quien nació con síndrome de Down y malformaciones cardíacas. Los delincuentes no solo se apropiaron del dispositivo, sino que también accedieron a sus cuentas bancarias y billeteras digitales, suplantando su identidad para solicitar dinero a sus más de 7000 seguidores.

Vea también: MTC fija edad máxima para que adultos mayores en Perú puedan obtener su licencia de conducir

La afectada, quien había recaudado fondos previamente para mantener con vida a su hijo, ahora clama por justicia mientras las imágenes del hecho están en manos de la Policía para la identificación de los responsables. Rodríguez Alfaro mantiene activo su número de contacto (918-568-726) para recibir ayuda genuina, priorizando la urgente necesidad de Samuel por sobre la pérdida material, en medio de una carrera contra el tiempo para conseguir su tratamiento.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO