Estados Unidos envía más aviones a las costas venezolanas en una escalada militar que pone en alerta máxima al régimen de Nicolás Maduro. El despliegue incluye aviones de combate que se suman a la presencia naval en el Caribe, generando una respuesta inmediata del alto mando chavista que se ha refugiado en búnkeres de Fuerte Tiuna.

El ministro de Defensa venezolano confirmó el reforzamiento de la zona de La Guajira y la Península de Paraguaná, ante lo que calificó como una “posible incursión” de fuerzas extranjeras.Esta movilización militar ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano por crisis políticas y humanitarias no resueltas. Las fuerzas venezolanas mantienen vigilancia constante en el Estado Falcón, donde se concentran importantes instalaciones petroleras y estratégicas para la defensa nacional.

