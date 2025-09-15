Mafias entregaban maletas con cocaína a burriers dentro del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, operando con desfachatez en plena sala de embarques internacionales. Las cámaras de seguridad captaron cómo Jocelyn Paz Mendoza y Javier Reynoso Serra ingresaron con carritos cargados de maletas azules y negras, que contenían 24.94 kilos de cocaína camuflada en turrones, sirios y estampitas religiosas, para entregarlas directamente a los pasajeros Víctor López Miranda y Lidia Juan de Dios minutos antes de su vuelo a Europa. La DIRANDRO, mediante un operativo de inteligencia y seguimiento continuo, interceptó ambos envíos tras detectar comportamientos sospechosos y llamadas nerviosas que delataban la coordinación ilegal.

Este modus operandi evidencia la audacia de las organizaciones narcotraficantes, que ahora realizan “deliverys” internos aprovechando la congestión del nuevo terminal, prometiendo a los burriers, muchos engañados con falsas garantías de protección, entre $3,000 y $4,000 por viaje. Pese a las capturas y los 330 kilos decomisados en lo que va del año, las mafias continúan reclutando mulas mediante estrategias que incluyen envolver productos cotidianos e incluso instrumentalizar menores de edad, como una mujer que hizo que su hijo de 10 años jalara la maleta drogada.

