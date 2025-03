Alexandra Díaz no tiene nada que ver en la revelación del ampay de Roberto Guizasola en Magaly TV La Firme. Pese a las amenazas del exfutbolista contra su clandestina, la verdad salió a la luz. “Yo creo que la violencia contra la mujer, las amenazas a la vida íntima, la violación flagrante de intimidad son delitos que superan un contrato de confidencialidad. Tú no puedes saber que tu vida está expuesta de alguna manera y no denunciarlo”, comentó Magaly Medina.

Magaly Medina le aclaró a Roberto Guizasola que su popular ‘Gordibuena’ no fue la que filtró la información para el ampay de hace algunos días. “Ella no nos dio las pistas, tampoco voy a decirle al público cómo hago mis ampays”, comentó la Urraca.

