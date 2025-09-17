Magaly Medina respondió a que Maju Mantilla tomará acciones legales contra los medios afirmando que “nosotros sí corroboramos con el protagonista”, distanciándose de otras plataformas que publican información sin verificar. La ‘Urraca’ explicó que, aunque recibió hace meses información sobre el vínculo entre la exMiss Mundo y su productor, no la publicó porque no pudo constatarla a pesar de realizar una exhaustiva investigación.

La presentadora advirtió que la difusión de conversaciones privadas sin consentimiento constituye un delito contra la intimidad, aunque provengan del esposo de la afectada. Medina recalcó que los medios digitales ahora son masivos y están sujetos a responsabilidades legales por difamación, calumnia o violación de privacidad.

